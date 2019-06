Veröffentlicht am 29. Juni 2019 von wwa

LEUZBACH – Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen ernennt Ehrenmitglieder – Während des Leuzbacher Schützenfestes werden für gewöhnlich keine Ehrungen vorgenommen. Wenn jedoch der Anlass für den Verein besonders wichtig ist, wird auch schon mal eine Ausnahme gemacht. So in diesem Jahr. Der Vorstand hatte sich zuvor zusammengesetzt und darüber beraten wer für die Ernennung zum Ehrenmitglied des Vereins in Frage kommt. Es wurde einstimmig beschlossen, dass die langjährigen Mitglieder und Ur-Bergenhausener Heiner (Heinz-Werner) Fassel und Jupp (Hermann-Josef) Grevener diese Ehre zuteilwerden soll. Am Schützenfestsonntag wurde den beiden im dichtgefüllten Festzelt von Schützenmeister Guido Böing ihre Ernennungsurkunden überreicht.

Schützenkönig Frank I. Euteneuer und seine Frau Rosi geben ihren Thron bekannt: In ihrem Schützenjahr werden sie von Alexandra und Dirk Euteneuer, Inka und Torsten Klein, Christa und Wolfgang Griffel, Anke und Eddi Unruh, Claudia und Alex Roth, Melanie und Sascha Koschinski, Monika und Guido Böing, Birgitt und Rüdiger Flemmer, Uwe Krämer, Carina und Alexander Weßler sowie Marina und Frank Richter begleitet. (psch) Fotos: SV Leuzbach-Bergenhausen