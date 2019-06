NEUWIED – Neuwieder Deichstadtfest wird runde 40

Veröffentlicht am 29. Juni 2019 von wwa

NEUWIED – Heißer Tanz auf fünf Bühnen – Ein Dauerbrenner: Neuwieder Deichstadtfest wird runde 40 – Ursprünglich ging es nur darum, der Einweihung des neugestalteten Luisenplatzes einen unterhaltsamen Rahmen zu geben. Das war im November 1979. Daraus entstanden ist aber eine der erfolgreichsten Veranstaltungen der Region: das Neuwieder Deichstadtfest. Es kann in diesem Jahr also 40jähriges feiern.

Traditionsgemäß am zweiten Wochenende im Juli, also diesmal vom Donnerstag, 11., bis Sonntag, 14., verwandelt sich die Neuwieder Innenstadt in eine bunte Festmeile. Garant für musikalische Vielfalt, tolle Stimmung und für leckere Angebote an Buden und Ständen. Jedenfalls lockt das Deichstadtfest mit internationalem Flair regelmäßig Zehntausende und macht die City zum Treffpunkt für Jung und Alt, für die Neuwiederinnen und Neuwieder ebenso wie für Gäste aus der gesamten Region.

Was schon nach wenigen Jahren zum Markenzeichen des Festes wurde und auch heute die Besucher regelmäßig begeistert: die Live-Musik auf mehreren Bühnen. Genauer gesagt sind es an den vier Tagen rund 100 Stunden auf fünf Bühnen. Von Rock bis Blues, von Schlager bis Country – den Organisatoren war es dabei stets ein Anliegen, für (fast) jeden Geschmack etwas zu bieten. Und so wird es auch bei der mittlerweile 40. Auflage sein.

Dabei sind wie immer bereits bekannte und beliebte Bands ebenso vertreten wie „Newcomer“ auf den Bühnen des Deichstadtfestes, die alles daran setzen werden, das Publikum zu begeistern. Tolle Musik erleben, sich mit Freunden treffen, neue Bekanntschaften knüpfen, gemeinsam feiern und dies alles in fröhlicher Atmosphäre: Dafür steht das Neuwieder Deichstadtfest. Und wer seine Verbundenheit mit dieser besonderen Veranstaltung dokumentieren möchte, kann das auch diesmal mit dem Kauf eines bunten Buttons oder eines Armbandes tun.

Unter www.neuwied.de/deichstadtfest.html ist das komplette Programm des Deichstadtfestes 2019 zu finden.

Fotos: Damals vor 40 Jahren wie heute – das Deichstadtfest sorgt für „volles Haus“ in der Neuwieder City.