Veröffentlicht am 28. Juni 2019 von wwa

NEUWIED – Auftakt der NähWerkstatt kommt gut an – Nächster Termin am Mittwoch, 10. Juli – Die NähWerkstatt der Sozialen Stadt Neuwied möchte dazu motivieren, nachhaltig mit Textilien und Kleidung umzugehen. Zugleich rücken das gemeinschaftliche Miteinander und die Nachbarschaftshilfe in den Mittelpunkt. Was bei der Premiere wunderbar gelungen ist. Zwölf Näherinnen verschiedenster Nationalitäten im Alter von 11 bis 90 Jahren wurden gemeinsam kreativ. Zwar wurden sie zunächst durch streikende Nähmaschinen ausgebremst, aber schon kurze Zeit später wurde in Zweier-Gespannen losgelegt. Dabei erklärten die Näherfahrenen den Einsteigerinnen Schritt für Schritt Nähtechniken und den Umgang mit der Nähmaschine. Für beide Seiten in der lockeren und gemütlichen Atmosphäre ein Gewinn. Während die Expertinnen ihr Wissen weitergaben und mit Gleichgesinnten Erfahrungen austauschten, konnten die Neueinsteiger erste Erfolge an einer Einkauftasche erzielen.

Die NähWerkstatt öffnet immer am zweiten Mittwoch im Monat im Stadtteiltreff ab 17.30 Uhr ihre Türen. Der nächste Termin ist der 10. Juli. Näherfahrene wie auch Neueinsteiger sind herzlich willkommen. Weitere Informationen im Stadtteilbüro, Rheintalweg 14, Neuwied, E-Mail: stadtteilbuero@neuwied.de oder Telefon 02631 863070.