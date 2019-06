Veröffentlicht am 27. Juni 2019 von wwa

DAADEN – Vandalismus im Freibad – Unbekannte verschaffen sich unerlaubt Zugang und beschädigen einen Strandkorb – Am Mittwochmorgen, 26. Juni 2019, gegen 08:00 Uhr wurde der Polizei durch den Schwimmmeister des Freibades Daaden mitgeteilt, dass sich in der vergangenen Nacht in der Zeit zwischen 21:30 und 07:30 Uhr Unbekannte Zugang zum Freibad verschafft, einen Strandkorb und eine Stahlrutsche mutwillig zerstört haben, der Sachschaden belaufe sich auf circa 1.000 Euro. Es ist anzunehmen, so die Polizei, dass der Zugang zum Freibad über ein Loch im Zaun erfolgte. Die Polizeiinspektion Betzdorf ermittelt derzeit wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Wer kann Hinweise zur Tat oder den Tätern geben? Quelle: Polizei