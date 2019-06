Veröffentlicht am 27. Juni 2019 von wwa

NIEDERDREISBACH – Jugendlicher Graffitisprayer wird durch Zeugen gestellt – Sicherlich auch anders geplant hatte ein jugendlicher „Graffitikünstler“ seine abendliche Tour in Niederdreisbach. Am Mittwochabend, 26. Juni, gegen 18:00 Uhr wurde durch einen Zeugen gemeldet, dass er soeben beobachtet habe, wie ein Jugendlicher eine Brücke besprüht hatte. Er verfolge diesen nun unauffällig und in einem Waldstück konnte der Täter durch den Zeugen gestellt und den hinzugerufenen Polizeibeamten übergeben werden, die er während der Sachverhaltsaufnahme beleidigte. Den Jugendlichen, bei dem neben diversen Sprühdosen auch andere szenetypische Utensilien aufgefunden wurden, erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Beleidigung. Quelle: Polizei