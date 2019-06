Veröffentlicht am 27. Juni 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Toskanische Nacht und Regionalität auch in der Bahnhofstraße – Das Team des Regionalladens Unikum unterstützt den diesjährigen Schwerpunkt der Regionalität auch in der Bahnhofstraße, die sich an dem Abend in die „Strada del Stazione“ verwandeln wird. Mit regionalen Köstlichkeiten und einem italienischen Flair in sommerlicher Atmosphäre können Köstlichkeiten probiert und viele regionale Produkte entdeckt werden. Auch das Atelier Vieregg beteiligt sich mit einer Toskanischen Kunst Nacht an der Gestaltung der „Strada del Stazione“. Im Atelier werden in einem italienischen Ambiente acht Künstlerinnen ihre Werke präsentieren und laden die Besucher zu einem Verweilen ein. „Uns ist es wichtig, dass auch die Bahnhofstraße mit ihrem schönen Ambiente dieses italienische Flair aufgreift und die Besucher der Toskanischen Nacht zu einem sommerlichen Besuch der „Strada del Stazione“ einlädt“, so Volker Vieregg. Der Regionalladen „freut sich auf diesen italienischen Abend und wir werden auch dieses Jahr wieder eine große Wäscheleine über die Straße spannen und mit großen Oleanderbäumen dieses südliche Ambiente schaffen“ erklärt Olaf Riesner-Seifert.