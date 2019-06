Veröffentlicht am 27. Juni 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Tennis-Camp in den Sommerferien – ASG Altenkirchen bietet Spaß und Spiel im August – Die Tennisschule TAW bietet in Kooperation mit der ASG Altenkirchen ein Tennis-Camp für Kinder und Jugendliche von 5 bis 17 Jahren an. Vom 6. bis zum 8. August von 9:30 bis 15:00 Uhr warten neben Technik und Taktik Einheiten auch jede Menge Spaß und Spiel auf die Teilnehmer. „Es wird für jeden etwas dabei sein“, so Trainer Armin Ruthardt von der TAW, „Die Tennisplätze sind bereit und warten auf jede Menge Aktion!“. Für die Betreuung der Teilnehmer ist durch mehrere Trainer gut gesorgt und neben dem Tennistraining warten auch Fitnesseinheiten, geleitet von einer Athletiktrainerin. Aber auch Überraschungen und Geselligkeit stehen auf dem Programm des 3-Tage Camps. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Die Vereins-Gastronomie „Gratini“ übernimmt die Gestaltung des Mittagessens für die Camp-Teilnehmer. Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen! Interessierte melden sich bitte bei Armin Ruthardt unter der Telefonnummer 02747/447-3331, oder per E-Mail an tennis@taw.s2t.de