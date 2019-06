Veröffentlicht am 27. Juni 2019 von wwa

KIRCHEIB – Musiker/innentreff „Open Stage“ in der Kulturwerkstatt Kircheib – Am Donnerstag, den 04. Juli 2019 ab 19:30 Uhr veranstaltet die auf dem Gelände des Reifenhandels Reifen Krah (Hauptstraße 14) liegende Kulturwerkstatt Kircheib die letzte Open Stage vor der Sommerpause. Das nächste Mal findet die Netzwerksplattform für interessierte Musiker/innen aus der Region erst wieder am 05. September statt.

Organisiert von Mary Krah, bietet die Open Stage einmal pro Monat interessierten Musiker/innen die Möglichkeit sich gegenseitig vorzustellen, woran sie gerade proben. Bis zu fünf Teilnehmer/innen (Gruppen, Bands, Duette, Solokünstler/innen) können pro Abend zehn bis fünfzehn Minuten lang Songs, Lieder oder Kompositionen vorstellen und von den anderen Teilnehmer/innen Feedback bekommen. Im Anschluss findet für alle, die Lust haben, noch eine gemeinsame Jamsession statt.

Die Veranstaltung ist Teil der Mitmachwerkstatt in der Kulturwerkstatt, der Programmsparte für interaktive Angebote zwischen Kulturvermittlung und Kunstpädagogik. Ziel der Open Stage ist es, den Austausch zwischen regionalen Musiker/innen zu fördern, voneinander zu lernen und neue Talente für die Kulturwerkstatt zu entdecken. Als Jahreshöhepunkt veranstaltet die Mitmachwerkstatt dann von 30. September bis 05. Oktober die Kircheiber Herbstakademie mit Vorträgen, Workshops und Schnupperkursen in den verschiedenen künstlerischen Disziplinen.

Die Open Stage ist für interessierte Zuhörer/innen offen. Wer Fragen hat oder auftreten möchte, kann sich per Mail an Mary Krah (marykrah@gmx.de) wenden. Man kann aber auch einfach spontan vorbeikommen.

Kontakt: Bei Fragen zur „Open Stage“ melden Sie sich bitte bei Mary Krah (markykrah@gmx.de / 0177 8014559), bei Fragen zur Kulturwerkstatt an Martin Zepter (martin@conzepter.net / 0176 21107340).