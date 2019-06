Veröffentlicht am 27. Juni 2019 von wwa

REGION TRIER – Ankündigung von Radarkontrollen in der 27. Kalenderwoche 2019 – An folgenden Standorten nimmt die Polizei in der Zeit vom 1. bis 7. Juli 2019 Geschwindigkeitsmessungen vor:

Montag, 1. Juli: B 51 Bitburg; A 60 Weinsfeld

Dienstag, 2. Juli: B 52 Trier; L 46 Trier

Mittwoch, 3. Juli: B 257 Niederstedem; Daun

Donnerstag, 4. Juli: B 327 Morbach; A 1 Wittlich; L 141 Wittlich

Freitag, 5. Juli: B 327 Immert; A 64 Trier

Samstag, 6. Juli: A 1 Wittlich

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird. Quelle: Polizei