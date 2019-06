Veröffentlicht am 26. Juni 2019 von wwa

KOBLENZ – 84jähriger Koblenzer vermisst – Am Dienstagnachmittag, 25. Juni 2019, gegen 14:00 Uhr der an Demenz erkrankte Albert Krischer seine Wohnanschrift auf der Koblenzer Karthause, Am Spitzberg. Letztmalig wurde er am gleichen Tag gegen 15:00 Uhr in der Straße Meisenlauf gesehen, als er in Richtung Hauptfriedhof unterwegs war. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen durch Polizei, Feuerwehr und Ordnungsamt, bei denen auch der Polizeihubschrauber und ein Mantrailer zum Einsatz kamen, wurde der Mann bislang nicht gefunden.

Herr Krischer könnte sich in einer hilflosen Lage befinden und wird wie folgt beschrieben: Circa 180 cm groß und 75 kg schwer. Er war zum Zeitpunkt seines Verschwindens mit einer kurzen Cargo-Hose, einem weiß-blau kariertem Hemd und Sandalen bekleidet. Die Kripo Koblenz bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten unter der Telefonnummer 0261/103-2690. Quelle: Polizei