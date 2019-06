Veröffentlicht am 26. Juni 2019 von wwa

KOBLENZ – Raubüberfall auf Koblenzer Wettbüro – Am Mittwochmittag, 26. Juni 2019 gegen 12:09 Uhr wurde das Wettbüro in Koblenz-Lützel, in der Neuendorfer Straße 12, überfallen. Die Polizei hat nach dem Raubüberfall eine groß angelegte Fahndung eingeleitet. Der Überfall wurde von einem männlichen Täter unter Gewaltandrohung begangen.

Der Täter sei etwa 180 cm groß, Bartträger, trug olivfarbene Jacke und eine Kappe. Laut Zeugenaussagen flüchtete er zu Fuß. Die Polizei warnt da der Täter bewaffnet sein könnte.

Die Polizei fragt: Wer hat den Überfall beobachtet bzw. kann Hinweise zu möglichen Fluchtumständen geben? Wer hat in der näheren Umgebung abgestellte Fahrzeuge bemerkt oder Gegenstände gefunden, die der Täter verloren oder weggeworfen haben könnte? Wer hat in den zurückliegenden Stunden und Tagen im Umfeld der genannten Örtlichkeit Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise bitte an die Polizei in Koblenz, Tel.: 0261-1032690. Quelle: Polizei