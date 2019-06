Veröffentlicht am 1. Juli 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Altenkirchener Schützenfest am Sonntag mit großem Festumzug durch die Innenstadt und großer Parade auf dem Marktplatz – Die Altenkirchener Schützengesellschaft freut sich auf ihr viertägiges Fest. Das erste Juliwochenende steht wie jedes Jahr ganz im Zeichen der grünen Zunft. Es ist der Höhepunkt in der Amtszeit des Königspaares Gero I. und Königin Gabi.

Eröffnet wird das Fest am Freitag, 05. Juli 2019, um 21:00 Uhr, mit der 14. Auflage von „ROCK IM ZELT“ mit der Coverband „ABCD“ und der legendären Ramstein Tribute Band „Völkerball“. Die Karten sind erfahrungsgemäß schnell ausverkauft, aber noch gibt es Karten bei den bekannten Vorverkaufsstellen, Getränke Müller, Oberwambach und Autobedarf Weller in Altenkirchen.

Das traditionelle Programm startet am Samstag, 06. Juli, um 12:45 Uhr mit Konzerten an den Seniorenheimen der Stadt. Im Anschluss gedenken die Schützen der Gefallenen am Ehrenmal „Auf dem Dorn“, im Rahmen einer Andacht mit Vertretern der Kirchen und unter Mitwirkung des „MGV Liederkranz Eichelhardt“. Anschließend erfolgt der Einmarsch der Grünröcke in die Stadt mit den Besuchen

bei Landrat Michael Lieber, Verbandsbürgermeister Fred Jüngerich und Stadtbürgermeister Matthias Gibhardt, sowie die Visiten beim amtierenden Schützenkönig und beim Schützenmeister. Ein weiterer Höhepunkt wird der große Zapfenstreich auf dem Marktplatz um 19:30 Uhr sein. Von dort aus marschieren die Schützen ins Festzelt auf dem Weyerdamm, wo die Band „Roller Coaster“ für Unterhaltung sorgen wird.

Am Sonntag, 07. Juli, treten die Schützen um 13:30 Uhr auf dem Schlossplatz an. Der Festzug nimmt von dort aus einen neuen Marschweg. Vom Schlossplatz geht es über die Wilhelmstraße zur Mühlengasse, Im Hähnchen und über die Gartenstraße zum Marktplatz wo die große Parade stattfindet. Anschließend geht es über die Wilhelmstraße, die Quengelstraße und über den Dammweg zum Konzert ins Festzelt. Auf dem Parkplatz am Weyerdamm (Expert Klein) wird ein großer Trödelmarkt der Firma Stellmacher zu finden sein, wo das ein oder andere Schnäppchen gemacht werden kann.

Am Montag, 08. Juli, heißt es um 10:30 Uhr Antreten der Schützen zum Vogelschießen. Ab 12:00 Uhr beginnt der traditionelle „Alekärjer Frühschoppen“. Um 14:00 Uhr lässt Hauptmann Jesko Wentzien die Königsanwärter raustreten. Die Band „De Fruende“ wird am Nachmittag für Unterhaltung sorgen. Wenn der hölzerne Adler gefallen ist erfolgt gegen circa 19:00 Uhr die Krönung des neuen Schützenkönigs/Königin. (sini) Foto: SG Altenkirchen – Fotos vom Schützenfest 1994 befinden sich in der Fotogalerie