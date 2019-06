Veröffentlicht am 1. Juli 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Vom Westerwald zur Generalversammlung der Vereinten Nationen! – Einladung zum Workshop mit den UN-Jugenddelegierten – Die Westerwälder Jugend kann ihre Stimme erheben und für Nachhaltigkeit kämpfen – das ist spätestens seit der ersten Fridays for future-Demonstration ein offenes Geheimnis! Bisher hat die deutsche Politik noch keine passende Antwort gefunden. Warum also nicht parallel andere Wege gehen?

Ein Treffen mit den UN-Jugenddelegierten ist da die perfekte Gelegenheit. Am 6. und 7. Juli kommen die beiden jungen Repräsentanten Deutschlands nach Altenkirchen. Josephine Hebling (19 Jahre) und Nikolas Karanikolas (20 Jahre) geben den in Deutschland lebenden Jugendlichen eine Stimme. Auf ihrer Deutschlandtour machen sie Workshops und sammeln die Meinungen, Visionen und Forderungen von Jugendlichen in Deutschland. Jetzt auch in Altenkirchen! Im Oktober reisen sie zur Generalversammlung der Vereinten Nationen nach New York und beraten die Diplomaten in Jugendfragen. Sie halten eine vielbeachtete Rede und schreiben an einer Resolution mit. Auch auf die UN-Sozialentwicklungskommission haben sie großen Einfluss.

Sie laden Jugendliche dazu ein, mit ihnen über Nachhaltigkeit zu diskutieren und Forderungen für die Generalversammlung der UN zu erarbeiten. Die Jugenddelegierten bringen ein vielseitiges Programm rund um das Thema „ökologische, soziale und wirtschaftliche Verantwortung in einer globalisierten Welt“ mit. Sie stellen die Vereinten Nationen und das UN-Jugenddelegierten-Programm vor. Sie teilen ihr Wissen, diskutieren und erarbeiten mit den Westerwälder Jugendlichen Forderungen. Den Themenschwerpunkt legen die Teilnehmer selbst fest.

Die Jugenddelegierten bieten zwei Workshops an: der 1. Workshop wird am Samstag, den 6. Juli 2019, von 14 bis 18 Uhr stattfinden und der 2. Workshop am Sonntag, den 7. Juli 2019, von 13 bis 17 Uhr. Ort der Veranstaltungen ist die Evangelische Landjugendakademie in Altenkirchen, Dieperzbergweg 13-17. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Infos und Anmeldungen unter www.lja.de.