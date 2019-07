Veröffentlicht am 4. Juli 2019 von wwa

WEYERBUSCH – Landfrauen „Frischer Wind e.V.“ Bezirk Weyerbusch fährt zum Freilichtmuseum in Lindlar – Die Landfrauen vom Bezirk Weyerbusch fahren am 31. Juni 2019 ins Freilichtmuseum nach Lindlar. Dort nimmt man ab 11.00 Uhr an einer Gartenführung teil. Anschließend geht es nach Bergneustadt in die Rengser Mühle, wo sie um 15.00 Uhr eine Bergische Kaffeetafel erwartet. Anmeldung und weiter Infos bei Marita Peter, Telefon: 02686/1085