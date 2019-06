Veröffentlicht am 26. Juni 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – EU-Mittel für neue LEADER-Projekte in der Region Westerwald-Sieg und Landesmittel für bürgerschaftliche Ehrenamtsprojekte – Die Lokale Aktionsgruppe Westerwald-Sieg veröffentlicht den 8. Projektaufruf. Rund 850.000 Euro an EU-Mitteln stehen für Projekte in der Region bereit. Parallel dazu stehen Fördermittel des Landes für bürgerschaftliche Ehrenamtsprojekte bereit.

Am 24. Juni startete der 8. Projektaufruf der Lokalen Aktionsgruppe Westerwald-Sieg. Projektideen können für die Förderung im Rahmen des europäischen LEADER-Prozesses bis zum 26. August 2019 eingereicht werden. Privatpersonen, Unternehmen, Vereine, Verbände und selbstverständlich aus Kommunen haben die Möglichkeit, ihre Projektideen in den Prozess einzubringen und sich um eine Förderung zu bewerben. Am 13. September 2019 wird das Entscheidungsgremium der LAG Westerwald-Sieg dann darüber befinden, welche Projekte ausgewählt werden.

Die Bandbreite möglicher Projekte ist groß. Eine kreisweite Jugendbefragung, Tiny-Houses als ergänzende Bausteine für den Tourismus in der Region, die SRS Kletterwand in Altenkirchen, die Westerwälder Mitfahrerbänke, ein Baumstamm-Mikado, die Weiterentwicklung eines Hofladens oder Coachings für Unternehmen und Landschaftsführer sind nur einige Beispiele dafür, welche Projekte gefördert werden können.

Zusätzlich stehen noch Mittel für bürgerschaftliche Ehrenamtsprojekte zur Verfügung. Damit können Projekte für und aus dem Ehrenamt mit bis zu 2.000 Euro pauschal gefördert werden. Antragsberechtigt sind Gemeinnützige Organisationen, NGOs, Gruppen nicht organisierter Menschen und auch Einzelpersonen. Auch für diese Projekte gilt die Frist für die Einreichung von Ideen bis zum 26. August 2019. Die bürgerschaftlichen Ehrenamtsprojekte müssen bis zum 30. Oktober 2019 fertiggestellt sein.

Ob ein Vorhaben ausgewählt wird, darüber befindet in unserer Region das Entscheidungsgremium der Lokalen Aktionsgruppe. Jedes Projekt wird bewertet und kann Punkte sammeln. Je besser das Projekt zu den Zielen der Region passt, desto mehr Punkte können vergeben werden.

Wer eine Projektidee hat und noch nicht sicher ist, ob diese zur LEADER-Förderung passt, kann sich beim Regionalmanagement der LEADER-Region beraten lassen. Das Regionalmanagement ist unter der Rufnummer 0 26 81/ 81- 21 82 oder per E-Mail unter sebastian.duerr@kreis-ak.de erreichbar.

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der LAG Westerwald-Sieg unter www.leader-westerwald-sieg.de.