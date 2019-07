Veröffentlicht am 3. Juli 2019 von wwa

OBERLAHR – Feuerwehrfest der Freiwilligen Feuerwehr Oberlahr – Traditionell findet am zweiten Julisonntag das Feuerwehrfest der Freiwilligen Feuerwehr Oberlahr statt, so auch in diesem Jahr. Los geht es am Sonntag, 14. Juli 2019 um 11.00 Uhr, rund ums Feuerwehrhaus an der Brucher Straße mit einem Frühschoppenkonzert der „Alten Kameraden“ aus Burglahr unter der Leitung von Adi Krumscheid. Die Wehrleute stellen den ganztägig ihre Fahrzeuge und Gerätschaften im Hof aus und bieten hierbei „Feuerwehr hautnah zum Anfassen“ für Kinder und alle interessierten Bürger/innen. Auch die Jugendfeuerwehr ist an dem Tag mit einem eigenen Infostand vertreten. Vor allem für die „kleinen Gäste“ finden Spiel und Spaß, unter anderem mit einer Feuerwehrhüpfburg und einer installierten Pumpenstation statt. Am Nachmittag warten die Feuerwehrfrauen mit Kaffee und Kuchen im Schulungsraum auf. Für das leibliche Wohl ist den gesamten Tag über bestens gesorgt.

Die aktiven Kameradinnen und Kameraden des Löschzuges Oberlahr sowie der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Oberlahr e.V. freuen sich als Ausrichter des Festes über alle Besucher.