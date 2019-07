Veröffentlicht am 2. Juli 2019 von wwa

WISSEN – Größtes Schützenfest im nördlichen Rheinland-Pfalz steht vor der Tür! – Wissener Schützenfest bietet ein Musikprogramm für Jung und Alt – Der Wissener Schützenverein legt besonderen Wert auf ein ausgewogenes Musikprogramm, welches gleichermaßen Jung und Alt begeistert. In diesem Jahr konnten sowohl bei der Tanzmusik als auch bei den Blaskapellen wieder musikalische Leckerbissen verpflichtet werden.

Das Schützenfest in Wissen, 12. bis 15. Juli, lockt jedes Jahr tausende Besucher in die Siegstadt. Für den Wissener Schützenverein und einen Großteil der Wissener Bürgerschaft stellt das Schützenfest ein Highlight im Jahresverlauf dar. Grund dafür ist neben einem großen Festplatz, der in jedem Jahr mit neuen Attraktionen lockt, auch die Festmusik. Bei der Tanzmusik im Festzelt wird es gegenüber dem Vorjahr eine Veränderung geben. Am Samstagabend wird die Band SIDEWALK DiscoRockerz aus dem Kreis Mayen-Koblenz für beste Partystimmung sorgen. SIDEWALK konnte in der Vergangenheit bereits mehrfach in Wissen überzeugen und beweisen, dass sie sich nicht umsonst zu einer der gefragtesten Partybands der Bundesrepublik entwickelt haben. SIDEWALK begeistert Woche für Woche Tausende bei ihren Konzerten. High-End Cover auf höchsten technischen, musikalischen und medialen Level. Mit der Routine von über 1.400 Auftritten in 20 Jahren macht SIDEWALK jede Veranstaltung zu einem ganz besonderen Event. Dabei bieten die sechs Musiker mehr als nur Cover. Durch die Verschmelzung von Songs verschiedener Genres zu einem ganz neuen modernen Sound, kreativ gestalteten Medleys und unterhaltsamem Entertainment setzten die Publikumslieblinge immer wieder neue Trends.

Am Sonntagabend, sowie am Montagnachmittag wird die Band Allgäu Power für beste Festzeltstimmung sorgen. Allgäu Power sind in den letzten Jahren zu einem festen Bestandteil der Cannstatter Wasen und des Münchener Oktoberfestes geworden. Am Montag wird nach dem Frühschoppenkonzert der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen abermals Allgäu Power zum Tanz aufspielen. Zum Abschluss des 135. Wissener Schützenfestes heizt die Dancing Band Sunshine gemeinsam mit DJ Stocki den Festbesuchern zur Abschlussparty noch einmal richtig ein.