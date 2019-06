DAADEN – Streitsuchender verliert Führerschein

Veröffentlicht am 25. Juni 2019 von wwa

DAADEN – Streitsuchender verliert FührerscheinEin 54jähriger Pkw-Fahrer hat seinen Führerschein verloren, weil er alkoholisiert mit dem Auto zu einer Gaststätte in Daaden gefahren war. Dort wollte er eigene Recherchen zu einer Schlägerei anstellen, aus der der er als Geschädigter hervorgegangen sein soll. Am Sonntagabend fuhr er in die Daadener Mittelstraße. Die Gaststätte hatte aber geschlossen, so dass er durch ein Fenster in die Gaststätte schaute. Als er aus der Nachbarschaft angesprochen wurde, zeigte er sich streitsuchend und drohte alle zusammenzuschlagen. Daraufhin wurde die Polizei informiert. Der 54jährige setzte sich jedoch wieder in seinen Pkw und fuhr davon. Im Wegfahren beleidigte er noch den Mann aus der Nachbarschaft. Als die Polizei ihn wenig später an seiner Anschrift überprüfte, stellten sie fest, dass er erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Bei der Entnahme einer Blutprobe beleidigte er die Polizeibeamten und drohte Widerstand an. Die Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Der Mann gab an, dass er am vergangenen Donnerstag an der Gaststätte geschlagen worden sei. Aus nicht nachvollziehbaren Gründen hatte der Mann die Straftat nicht angezeigt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen Unbekannt wurde eingeleitet. Gegen ihn selber wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Beleidigung eingeleitet. Quelle: Polizei