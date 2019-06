Veröffentlicht am 25. Juni 2019 von wwa

DAADEN – Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden in Daaden – Erheblicher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag, 23. Juni 2019, in Daaden. Ein beteiligter Motorradfahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt. Ein 56jähriger Mann hatte mit seinem Motorrad die Betzdorfer Straße in Richtung Alsdorf befahren. In Höhe eines Imbissstandes schaute der Kradfahrer nach eigenen Angaben kurz nach links und übersah dabei einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Der Motorradfahrer kollidierte mit dem Pkw und kam zu Fall. Der Sachschaden wird auf circa 7.000 Euro geschätzt. Quelle: Polizei