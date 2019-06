Veröffentlicht am 25. Juni 2019 von wwa

WALLMENROTH – Bayer 04 Leverkusen zu Gast beim Kern – Haus Cup in Wallmenroth – Vom 04. bis 13. Juli steht der 3. Kern-Haus Cup vor der Tür, und damit auch das erste fußballerische Highlight der neuen Saison. Trotz des frühen Zeitpunkts einer Vorbereitung, waren es in den vergangenen Jahren, meist temporeiche, intensive und hochklassige Spiele bei tollen Rahmenbedingungen in der Dasberg-Arena. Einmal mehr ist das Turnier der Sportfreunde Wallmenroth mit Spitzenmannschaften aus dem heimischen Fußballkreis sehr gut besetzt, so dass einige reizvolle Lokalduelle garantiert sind. Damit die teilnehmenden Vereine besser planen können, wurden die Mannschaften in diesem Jahr in zwei Gruppen gelost. So hat jede Mannschaft zwei feste Termine für ein Vorbereitungsspiel.

In Gruppe A treffen aufeinander, die SG Malberg / Rosenheim, die SG Weitefeld / Langenbach / F. / N. und der VFB Wissen. In Gruppe B, die SG 06 Betzdorf, die SG Neitersen / Altenkirchen und als Gastgeber die SG Wallmenroth / Scheuerfeld.

Die Spielzeit der Vorrundenspiele beträgt 90 Minuten. Im Anschluss erfolgt ein Elfmeterschießen, welches bei Punkt und Torgleichheit nach Vorrundenabschluss über den Einzug ins Halbfinale entscheidet.

Die Spielzeit der Halbfinal-, und Finalspiele am Finaltag (13. Juli) beträgt jeweils 45 Minuten. Bei Unentschieden werden die Sieger durch Elfmeterschießen ermittelt. Im Anschluss erfolgt die Siegerehrung. Die Siegprämie in Höhe von 2.000,- € teilt sich wie folgt: 1. Platz 1.000,- €, 2. Platz 500,- €, 3. Platz 300,- €, 4. Platz 100,- €, 5. + 6. Platz je 50,- €.

Am Freitag den 05. Juli ab 18:00 Uhr, bestreitet die U19 Auswahl des Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen ein Testspiel gegen den gastgebenden Bezirksligisten SG Wallmenroth/Scheuerfeld in der Dasberg-Arena. Nach dem Trainingsauftakt am 02. Juli der erste Auftritt des neuen Cheftrainers Thorsten Judt vor heimischem Publikum. Die Vorfreude in Wallmenroth ist riesig, denn den Nachwuchs eines Champions-League Teilnehmers bekommt man nicht alle Tage zu sehen.