ALTENKIRCHEN – Umgebaute Weiheranlage im Wiesental in Altenkirchen feierlich eingeweiht – Schon der Blick von oben lässt erkennen, hier ist ein Schmuckstück im Naherholungsgebiet der Kreisstadt entstanden. Der Eisweiher im Wiesental scheint nicht nur zum Angeln ausgelegt zu sein, er lädt auch den Spaziergänger zum Verweilen ein, um sich zur Entspannung auf einer der vorhandenen Bänke niederzulassen. Selbst die Kanadagänse haben sich durch die Bauarbeiten nicht vertreiben lassen, sie grasen gemütlich am Uferrand, und runden so das idyllische Bild vor den Toren der Kreisstadt ab.

Zur feierlichen Eröffnung spielte das “Original Westerwälder Alphorn Duo“ auf. Hans Hammer und Guntram Kochhäuser verzauberten mit ihren Alphornklängen das Wiesental. Im Anschluss begrüßte der 1. Vorsitzende des ASV Altenkirchen, Karl Heinz Fels die zahlreichen Gäste, unter anderen Landrat Michael Lieber, MdL (SPD) und Stadtbürgermeister Heijo Höfer, sowie den 1. Beigeordneten der Verbandsgemeine Altenkirchen Heinz Düber.

Fels ließ die Geschichte des ASV seit seiner Grünung 1953 noch einmal Revue passieren. Bevor er das Wort an Andreas Pohle vom Planungsbüro Planeo übergab, gaben die Jagdhornbläser vom Hegering Altenkirchen einige Stücke zum Besten. Pohle gab einen Einblick über die Planungs- und Baumaßnahmen der zurückliegenden Jahre. So wurden 4.500 Kubikmeter Erde bewegt, die neue Anlage bekam ein 600 Quadratmeter großes Absetzbecken und eine 400 Quadratmeter große Biotopfläche. Insgesamt beträgt die Wasserfläche 5.000 Quadratmeter mit einer Wassertiefe von 2,10 Metern.

Im Anschluss erfolgte die Übergabe der neu erbauten Weiheranlage durch Stadtbürgermeister Heijo Höfer, an den 1. Vorsitzenden des ASV, Karl Heinz Fels. Es folgten die Grußworte des Landrats, dem 1. Beigeordneten der Verbandsgemeinde Altenkirchen Heinz Düber und dem Vorsitzenden des Bezirksverbandes Westerwald der als Vertreter der Angelsportvereine gratulierte. Nach den Abschlussworten von Karl Heinz Fels und den Klängen des „Original Westerwälder Alphorn Duos“ begann die Führung der Gäste rund um die neu erbaute Weiheranlage mit Erklärungen zum Zulaufbecken, Absatzbecken, Biotop und Hauptweiher. (rewa) Fotos: Renate Wachow – Weitere Fotos finden sich in der Fotogalerie