Veröffentlicht am 24. Juni 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kreis qualifiziert neue Tagesmütter – Der erste Abschnitt ist geschafft – Zehn Teilnehmerinnen des Qualifizierungskurses Kindertagespflege haben die erste Lernergebnisfeststellung nach 160 Unterrichtseinheiten erfolgreich bestanden. „Den ersten Abschnitt Ihrer Ausbildung zur Tagesmutter haben Sie heute erfolgreich abgeschlossen“, so die Kursleiterin Brigitte Müller, „im August geht es weiter und im Februar nächsten Jahres sehen wir uns hoffentlich in dieser Runde wieder, um ihren Abschluss zu feiern.“

Der Qualifizierungskurs zur Kindertagespflegeperson umfasst 300 Unterrichtseinheiten und gliedert sich in zwei Ausbildungsabschnitte. 160 Unterrichtseinheiten tätigkeitsvorbereitend und 140 Unterrichtseinheiten tätigkeitsbegleitend. Neben dem theoretischen Input, den die Teilnehmerinnen wöchentlich bekommen, setzen sie die erworbenen Kenntnisse nunmehr in der Betreuung der Kinder ganz praktisch um. „Die Verzahnung zwischen Theorie und Praxis ist ein wichtiger Bestandteil der kompetenzorientierten Ausbildung nach dem Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege“, so Carola Paas vom Fachbereich Kindertagespflege des Jugendamtes Altenkirchen. Der Kurs wird vom Ministerium für Bildung des Landes Rheinland-Pfalz und dem Landkreis Altenkirchen gefördert.

Personen, die Interesse haben, sich als Tagesmutter oder Tagesvater ausbilden zu lassen, können sich telefonisch montags von 8.30 bis 12.00 Uhr oder donnerstags in der Zeit von 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr mit den Ansprechpartnerinnen der Kindertagespflege der Kreisverwaltung Altenkirchen, Susanne Morgenschweis, Telefon: 0 26 81/ 81- 25 61 und Carola Paas, Telefon 0 26 81/ 81- 25 78 oder jederzeit per E-Mail unter kindertagespflege@kreis-ak.de in Verbindung setzen.

Foto: Die zehn Teilnehmerinnen des aktuellen Qualifizierungskurses Kindertagespflege haben die erste Lernergebnisfeststellung nach 160 Unterrichtseinheiten erfolgreich bestanden und freuten sich im Beisein von Kursleiterin Brigitte Müller (1. v. l.), den Ansprechpartnerinnen der Kindertagespflege Susanne Morgenschweis (2. v. l.), Carola Paas (3. v. l.) und Bernd Kohnen von der Kreisvolkshochschule Altenkirchen (r.).