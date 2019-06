Veröffentlicht am 24. Juni 2019 von wwa

MAULSBACH – Michaela Wolter siegt beim Königspokal-Schießen – Traditionell trafen sich die ehemaligen Schützenmajestäten am Fronleichnamstag im Maulsbacher Schützenhaus zum Wettkampf um die Wanderpokale der ehemaligen Könige, Königinnen, Prinzgemahle, Kron- und Schülerprinzen. Freuen durfte sich der 1. Vorsitzende Frank Heuten über eine stattliche Anzahl an Ex Majestäten, die den Weg bei strahlendem Sonnenschein ins Schützenhaus fanden. Begrüßen durfte er neben dem amtierenden Schülerprinzen Nils Clemens, die amtierende Kronprinzessin Jana Brankers, die amtierende Kreisjugendkönigin Tabea Wendel und das amtierende Königspaar König Tobias I. mit Königin Carina I. Anschließend bat er alle Teilnehmer auf den Schießstand.

Den Anfang machten um 13:45 Uhr zeitgleich die ehemaligen Kron- und Schülerprinzen, wobei jeweils der erste Schuss auf die hölzernen Wesen den amtierenden Majestäten vorbehalten war. Nach einem kurzen Kampf brachte Manfred Schmidt mit dem 50. Schuss bei den ehemaligen Kronprinzen, das Tier zu Fall. Bei den ehemaligen Schülerprinzen konnte sich Frank Heuten aus Fiersbach behaupten.

Anschließend gegen 14:40 Uhr nahmen die Ex-Könige den Wettkampf auf. Zuerst wurde um die Außenteile geschossen. Dabei waren folgende Schützen erfolgreich: Marita Peter (Kopf; 18. Schuß), Frank Heuten (linke Schwinge (53), nochmals Marita Peter (rechte Schwinge (79) und den Stoß Siegfried Krämer (119). Den Rumpf holte mit dem 156. Schuss Michaela Wolter (Rettersen) um 15:45 Uhr von der Stange und gewann somit den Königspokal.

Etwas Zeitversetzt, gegen 15.10 Uhr, starteten auch die Ex-Königinnen und Prinzgemahle mit dem Luftgewehr das Schießen. Hier konnte sich Gudrun Deneu aus Fiersbach gegen die Mitstreiter/innen durchsetzen und schoss den Vogel ab. Abschließend bedankte sich Schützenmeister Heuten bei allen Anwesenden für die rege Teilnahme und führte mit König Tobias I. die Siegesehrung durch. Ein kleines Jubiläum hatte in diesem Jahr auch Vereinsmitglied Elmar Deneu, er war genau vor 25 Jahren Schützenkönig der Maulsbacher Schützen, da passte es gut, dass seine damalige begleitende Königin kurz vorher, den Königinnenpokal gewann. Er erhielt dafür noch ein kleines Präsent. Nach der Pokalübergabe fand der Tag bei Kaffee und Kuchen einen schönen Ausklang. (stk) Fotos: SV Maulsbach