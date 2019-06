Veröffentlicht am 24. Juni 2019 von wwa

NEUWIED-IRLICH – Brand im Seniorenzentrum in Neuwied-Irlich verläuft Glimpflich – Gegen 18.45 Uhr wurde der Leitzentrale am Sonntagabend, 23. Juni 2019, ein Brand in einem Seniorenzentrum in Neuwied -Irlich gemeldet. Am Einsatzort konnte die Feuerwehr schnell den Brandherd in einer Wohnung im Erdgeschoss eines Gebäudeteils ausmachen und zügig unter Kontrolle bringen. Parallel dazu wurden die Senioren aus dem Gebäudeflügel, teils über eine Drehleiter der Feuerwehr, in Sicherheit gebracht. Die Frau, in deren Wohnung das Feuer ausgebrochen war, wurde vorsichtshalber zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem mussten zwei Bewohner, die im Seniorenzentrum intensivbehandelt werden, in umliegende Krankenhäuser verlegt werden. Auch drei Feuerwehrmänner wurden aufgrund der hohen Temperaturen und Belastungen vor Ort ärztlich behandelt.

Der Gebäudeteil ist vorläufig nicht bewohnbar. Die Wohnung, in der das Feuer ausbrach, ist komplett ausgebrannt. Über die Schadenshöhe kann derzeit noch keine verlässliche Aussage gemacht werden. Die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen auf, sobald der Brandort wieder betretbar ist. Dabei wird auch wegen Fahrlässigkeit ermittelt.

Im Einsatz waren mehr als 100 Feuerwehrleute aus Neuwied und angrenzenden Wehren, etwa 60 Sanitäter (inklusive Notärzte) und Mitarbeiter des Landkreises Neuwied und vier Streifen der Polizei Neuwied. Quelle: Polizei