Veröffentlicht am 24. Juni 2019 von wwa

NEUWIED – Feuer im Altenheim – Ein ausgelöster Brandmelder konnte am Sonntagabend, 23. Juni 2019, in der Seniorenresidenz „Villa am Sonnenhügel“ wahrscheinlich schlimmeres verhindern. Als die Feuerwehr eintraf stand das Haus schon in Flammen. Kurz nach der Alarmierung der Feuerwehr Irlich, gegen 19:24 Uhr wurden die Einheiten aus der Stadt Neuwied, Feldkirchen, Niederbieber und Heimbach nach alarmiert. Eines der Häuser, aus dem 17 Personen gerettet wurden, stand im Vollbrand. Teilweise wurden die Bewohner über Drehleitern gerettet. 110 Kräfte der Feuerwehr und zahlreiche DRK Helfer waren vor Ort, um schlimmeres zu verhindern. Ferner wurden die Heimbewohner und Angehörigen vom DRK betreut. Auch drei verletzte Feuerwehrmänner mussten behandelt werden. Das Feuer war nach kurzer Zeit unter Kontrolle. Die betroffenen Räume in den betreuten Wohnungen in der Wohnanlage, sind nicht mehr bewohnbar. Die Betroffenen Senioren, die teilweise mit einer Drehleiter über das Dach gerettet wurden, kamen derweil im unversehrten Hauptgebäude unter. Lediglich die Bewohnerin der Wohnung, in der das Feuer ausbrach, wurde mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Auch Oberbürgermeister Jan Einig und KFI Böckingen machten sich vor Ort ein Bild von der Lage. Der Einsatz unter Leitung vom Stellvertretenden Wehrleiter Kai Jost, der Feuerwehr Neuwied, dauerte noch bis in die späten Abendstunden. Die Arbeit in den verqualmten Räumen gestaltete sich vor allem für die Atemschutzträger in voller Montur bei den hohen Außentemperaturen als äußerst schwierig. Am Montag sollen die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache beginnen. Dank des schnellen Einsatzes der Irlicher und Feldkirchener Feuerwehren konnte schlimmeres verhindert werden. (mabe) Fotos: M. Becker Weitere Fotos finden sich in der Fotogalerie