DIERDORF – Ohne Fahrerlaubnis mit Vaters Wagen unterwegs

Veröffentlicht am 23. Juni 2019 von wwa

DIERDORF – Fahrzeugführer ohne Führerschein unterwegs – Am Sonntagmorgen, 23. Juni 2019, gegen 01:00 Uhr, wurden am Busbahnhof in Dierdorf mehrere Personen kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass ein 17jähriger Jugendlicher aus der Verbandsgemeinde Dierdorf mit dem PKW seines Vaters unterwegs war, ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Der junge Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Quelle: Polizei