Veröffentlicht am 23. Juni 2019 von wwa

WALLMENROTH – BETZDORF – Fahren ohne Fahrerlaubnis – Als eine Polizeistreife am Sonntagmorgen, 23. Juni 2019, gegen 04:25 Uhr, ein mit zwei Personen besetztes Kleinkraftrad im Bereich der Hauptstraße in Wallmenroth kontrollieren wollte, gab der Fahrer Gas und wollte sich der Kontrolle entziehen. Nachdem er versuchte durch diverse Straßen im Ortsbereich Betzdorf den Streifenwagen abzuhängen, der im gebührenden Abstand folgte, verlor der Fahrer in der Benjamin-Fox-Straße auf einem Wiesengrundstück die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Zum Glück wurde aufgrund der nassen, weichen Wiese niemand verletzt.

Grund dieser völlig unsinnigen Fluchtaktion, so die Polizei, war, dass der Fahrer keinen erforderlichen Führerschein bzw. Fahrerlaubnis hat und das Kleinkraftrad zudem nicht versichert ist. Auf ihn warten nun diverse Strafanzeigen. Die Eltern wurden noch in der Nacht informiert. Was alles, so die Polizei weiter, durch diesen Schwachsinn hätte passieren können, habe der Jugendliche wohl nicht bedacht. Quelle: Polizei