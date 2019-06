Veröffentlicht am 23. Juni 2019 von wwa

BETZDORF – Trunkenheit im Verkehr – Mit über 2 Promille hinter dem Lkw Steuer – Durch namentlich bekannte Zeugen wurde die Polizei in Betzdorf, am Samstagabend, 22. Juni 2019, gegen 19:06 Uhr, darüber in Kenntnis gesetzt, dass in Betzdorf, in der Wilhelmstraße, eine Lkw Zugmaschine in Schlangenlinien fahren würde. Die eingesetzten Polizeibeamten stoppten das Fahrzeug. Die Überprüfung ergab, dass der ausländische Fahrzeugführer mit über 2 Promille unterwegs war. Das Fahrzeug und der Führerschein wurden sichergestellt. Eine Blutprobe war fällig. Der Spediteur wurde in Kenntnis gesetzt und kann seinen Lkw nach Zahlung einer Sicherheitsleistung auslösen. Quelle: Polizei