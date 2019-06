Veröffentlicht am 22. Juni 2019 von wwa

ORFGEN – KKSV Orfgen ehrt Vereinsmitglieder – Im Rahmen des Krönungsabends nahm der KKSV Orfgen, Vorsitzender Andreas Hassel und die amtierende Königin Elke I. (Berger) noch einige Ehrungen vor. Die Bronzene Verdienstnadel des Rheinischen Schützenbundes erhielten: Elke Berger, Karina Bay-Schmuck, Manfred Lichtenthäler und Jonas Deneu. Die Verdienstnadel des Rheinischen Schützenbundes in Gold erhielten: Werner Berger, Karl-Heinz Thelke und Udo Berger.

Der KKSV ehrte Mitglieder, die ihm seit vielen Jahren die Treue halten: Für 25jährige Mitgliedschaft: Maren Heinz, Guido Barth, Dirk Schüchen, Andreas Strickhausen und Harald Weller. Für 40jährige Mitgliedschaft: Hans Dieter Ackermann und Günther Klein. Sie erhielten die entsprechende Urkunde und Ehrennadel des Vereins, des Rheinischen Schützenbundes und des Deutschen Schützenbundes.

Einen besonderen Dank richtete der KKSV Orfgen an das langjährige Mitglied und bisherigen Ortsbürgermeister Manfred Lichtenthäler. Er scheidet nach 15 Jahren aus seinem Amt als Ortsbürgermeister aus. Für die gute Zusammenarbeit in den zurückliegenden 15 Jahren zwischen der Ortsgemeinde und dem KKSV Orfgen, an der Manfred Lichtenthäler als Ortsbürgermeister maßgeblich beteiligt war, überreichte man ihm ein Dankeschönpräsent. (wwa) Fotos: R. Wachow – Weitere Fotos finden sich in der Fotogalerie