Veröffentlicht am 22. Juni 2019 von wwa

NEUWIED/RLP. Sven Lefkowitz seit 14 Tagen SPD-Landtagsabgeordneter – Neuwieder Kommunalpolitiker gehört nun zu den rheinland-pfälzischen Landespolitikern – Sven Lefkowitz, der die SPD-Fraktion im Neuwieder Stadtrat seit 2012 führt und die Politik vor Ort von der Pike auf kennt, folgte am 08. Juni auf Fredi Winter in den Mainzer Landtag. Der erfahrene Kommunalpolitiker, der bis zu seinem Einzug in den Landtag viele Jahre lang die Senioren Residenz Linz GmbH Sankt Antonius leitete, möchte nicht nur neuen Schwung nach Mainz bringen, sondern auch in seinen Wahlkreis, also für die Stadt Neuwied sowie die Verbandsgemeinden Puderbach und Dierdorf.

Der gelernte Altenpfleger und Sozial-Betriebswirt ist bereits seit 25 Jahren im Stadtrat, davon seit sieben Jahre an der Spitze der Fraktion und seit zehn Jahren Mitglied im Kreistag. Damit besitzt er einen immens großen Erfahrungsschatz, den Lefkowitz seit einigen Tagen dort einbringen darf, wo täglich Politik für über vier Millionen Menschen gestaltet wird. Die Größenordnungen sind verschieden, gehört er doch nun einem über 100köpfigen Parlament an. Allein seine neue Fraktionsfamilie ist nur um ein paar Mitglieder kleiner, als der gesamte Neuwieder Stadtrat.

Auch an den Alltag seiner neuen Tätigkeit muss sich Lefkowitz ein wenig gewöhnen, wie er zugibt: „Seit 25 Jahren darf ich mich für die Belange und Anliegen meiner Mitmenschen in politischen Gremien starkmachen und einsetzen. Seit 25 Jahren mache ich dies, wie alle anderen Kommunalpolitiker auch, ehrenamtlich und mit großer Freude. Dass ich mein politisches Engagement nun hauptberuflich ausüben darf, ist auch für mich noch etwas gewöhnungsbedürftig, aber natürlich im positiven Sinne. Musste ich früher auch einmal Politik in der Pause auf der Arbeit machen oder meinen Alltag um die Politik herum planen, darf ich mich nun mit voller Energie und all der nutzbaren Zeit für die Menschen einsetzen – dies war schon nach den ersten Tagen ein unheimlich gutes Gefühl, will man sich als Politiker doch mit vollem Elan für seine Mitbürgerinnen und Mitbürger einsetzen können.“

Der 50jährige Vater einer Tochter wird sich in die Landespolitik fortan mit seinem fachlichen Knowhow tatkräftig einmischen können. Als Mitglied des Ausschusses für Soziales und Arbeit und des Petitionsausschusses wird Lefkowitz weiterhin nah an den Alltagsproblemen der Menschen sein und sich für die Verbesserung der Lebenslagen starkmachen. Ebenso gehört er der Enquete-Kommission für Tourismus an und darf somit aktiv an der Stärkung des Bundeslandes Rheinland-Pfalz mitwirken. Als stellvertretendes Mitglied in den Ausschüssen für Wirtschaft und Verkehr sowie für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten werden zudem Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet, die für den Alltag aller Menschen in Rheinland-Pfalz von großer Bedeutung sind. Nicht zuletzt wird Lefkowitz durch seine beruflich angeeignete Expertise eine große Unterstützung für die SPD Rheinland-Pfalz im Bereich der Gesundheit und Pflege sein.

Der neue Landtagsabgeordnete will frischen Wind in den Mainzer Politikbetrieb bringen. Für Sven Lefkowitz ist jedoch klar, dass auch der heimische Wahlkreis mit einer neuen Dynamik und zeitgemäßen Impulsen belebt werden soll: „Neuwied sowie die Verbandsgemeinden Puderbach und Dierdorf verdienen es, dass sich ihren Problemen und Bedürfnissen mit voller Einsatzstärke angenommen wird. Dazu gehört für mich vor allem, dass ich mit jeder Gemeinde in einen stetigen Austausch gerate und jederzeit weiß, wo den Menschen vor Ort der Schuh drückt. Dafür werde ich in den kommenden Wochen und Monaten das Gespräch mit allen örtlichen Ansprechpartnern und den Bürgerinnen und Bürgern suchen. Ich möchte für die Menschen vor Ort greifbar sein und überall dort helfen, wo ich kann.“

Für Lefkowitz ist der enge Kontakt mit den Menschen besonders wichtig, sodass er den Menschen auch Sprechstundentermine ganz nach zeitlicher Verfügung anbietet. Der Politiker, der durch seine jahrzehntelange Arbeit in Stadtrat und Kreistag Neuwied mit den gesellschaftlichen Strukturen vor Ort vertraut ist, betont, dass für ihn das „offene Ohr“ eine besondere Position einnimmt: „Unsere Gesellschaft funktioniert durch die Hilfsbereitschaft und gegenseitige Stärkung eines jeden Einzelnen mit seinem Nächsten. Diese Unterstützung fängt damit an, dass man sich gegenseitig zuhört. Ich möchte wissen, wie ich den Menschen helfen kann. Ich habe immer ein offenes Ohr und freue mich auf all den Input, dem ich mich fortan auf landespolitischer Ebene annehmen darf.“ Zu Beginn der Sommerferien geht auch der Landtag Rheinland-Pfalz in die parlamentarische Sommerpause. Diese Sommerpause will Sven Lefkowitz nutzen, um möglichst viele Menschen in seinem Wahlkreis zu erreichen.

Foto: Sven Lefkowitz bei seiner ersten Plenarsitzung für die SPD-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz.