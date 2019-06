Veröffentlicht am 22. Juni 2019 von wwa

ROSENHEIM – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss – Am Samstagmorgen, 22. Juni 2019, um 04:17 Uhr kam unter dem Einfluss von Alkohol ein 19jähriger Fahrzeugführer in Rosenheim, in der Hachenburger Straße mit seinem Pkw in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Bordstein. Der Pkw war genauso wie sein Fahrer nicht mehr fahrbereit.

Der Führerschein wurde einbehalten, eine Blutprobe fällig und der Pkw musste durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt werden. Auf den jungen Mann wartet nun ein Strafverfahren. Zudem wird er die nächste Zeit als Fahrzeugführer nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen dürfen. Quelle: Polizei