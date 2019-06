Veröffentlicht am 21. Juni 2019 von wwa

MALBERG – Häuslicher Unfall – Rettungshubschrauber im Einsatz – Bei Arbeiten in seiner Garage am Freitagnachmittag, 21. Juni 2019, klemmte sich der 78jährige, alleinige Hausbewohner einen Fuß in den Abdeckbrettern einer Werkstattgrube ein. Bei dem Versuch den Fuß herauszuziehen zog er sich eine stark blutende Beinverletzung zu, stürzte und bliebt hilflos auf dem Garagenboden liegen. Wenig später wurde er von einem aufmerksamen Nachbarn gefunden, der die Hilferufe gehört hatte. Neben der Polizei kamen ein Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Der Verletzte wurde nach der notärztlichen Erstbehandlung in ein Krankenhaus gebracht. Quelle: Polizei