Veröffentlicht am 23. Juni 2019 von wwa

MAULSBACH – MEHREN – Verbandsgemeindeübergreifende Feuerwehrübung in Maulsbach – Samstag 17:00 Uhr in Mehren, der monatliche Dienst des Löschzuges Mehren stand an. Während über allgemeine Themen gesprochen wurde lief plötzlich ein Alarm ein. Gemeldet wurde ein Feuer drei, also ein Feuer mit Menschenleben in Gefahr. Es brennt im Schützenhaus Maulsbach und drei Personen werden noch vermisst. Die Fahrzeuge wurden besetz und rückten umgehend aus. Auf der Anfahrt wurden bereits erste Aufgaben verteilt, sodass jeder bei Ankunft sofort wusste was er zu tun hat.

Nach der Erkundung wurden erste Einsatzbefehle gegeben. Ein Trupp ging sofort unter Atemschutz zur Menschenrettung vor. Die anderen bauten eine Wasserversorgung auf und stellten weiteres benötigtes Material zur Verfügung. Schnell wurde klar, dass es sich um einen größeren Einsatz handelt, also wurde die Feuerwehr Mühleip und der ELW der Verbandsgemeinde Altenkirchen nachalarmiert. Gemeinsam wurden drei Personen aus dem Gebäude gerettet, der Brand bekämpft und das Gebäude von Rauch befreit. Bei diesem Szenario handelte es sich zum Glück um eine Übung, die aber zeigte, dass auch über Landesgrenzen hinweg eine perfekte Kameradschaft besteht und die Zusammenarbeit reibungslos abläuft. Anschließend wurde die Übung bei einem Imbiss besprochen. (maba) Fotos: LZ FFW Mehren