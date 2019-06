PLECKHAUSEN – Ludger Heßeler neuer Ortsbürgermeister von Pleckhausen

Veröffentlicht am 23. Juni 2019 von wwa

PLECKHAUSEN – Staffelstabübergabe in der Gemeinde Pleckhausen – Ludger Heßeler zum neuen Ortsbürgermeister ernannt – Staffelstabübergabe in Pleckhausen: Nach 30 Jahren gab Alois Eul sein Amt als Ortsbürgermeistere ab und ernannte Ludger Heßeler in der konstituierenden Ratssitzung im Dorfgemeinschaftshaus in Pleckhausen zu seinem Nachfolger. Mit großer Mehrheit (über 80 Prozent) hatten die Pleckhauser Wählerinnen und Wähler in Urwahl Ludger Heßeler zum neuen Ortsbürgermeister gewählt. Der bisherige Amtsinhaber war nicht angetreten.

Zu Beginn der Sitzung verpflichtete der bisherige Ortsbürgermeister Alois Eul die Ratsmitglieder Mohr, Michaela; Weißenfels, Manfred; Schmidt, Martin; Klein, Manfred; Oswald, Gottfried; Menzenbach, Werner; Meffert, Walter; Ritz, Manuela; Wagner, Markus; Rees, Peggy; Odenweller, Stefan und Moser, Rolf. Dem neuen Ortsgemeinderat gab Alois Eul mit auf den Weg, die gedeihliche Zusammenarbeit fortzuführen.

Vor der Ernennung von Ludger Heßeler zum Ortsbürgermeister richtete der scheidende Ortsbürgermeister Alois Eul noch ein Grußwort an die Beteiligten und sagte: „Nach nunmehr 44 Jahren kommunaler Tätigkeit für die Ortsgemeinde möchte ich mich von der aktiven Gestaltung der Kommunalpolitik zurückziehen. Die Zeit war lang, interessant, oft auch strapaziös, aber wir haben in diesen Jahren einiges auf den Weg und zu Ende gebracht“. Schließlich erklärte der scheidende Ortsbürgermeister: „Wir haben, egal bei welchen Konstellationen der Gemeinderäte in den jeweiligen Wahlperioden, immer einen vorbildlichen und von gegenseitigem Respekt gekennzeichneten Umgang miteinander gepflegt. So sollte es sein. Wir waren nicht immer einer Meinung, aber in entscheidenden Fragen und Beschlüssen haben wir an einem Strang gezogen.“

Gleich im Anschluss an das Grußwort ernannte Alois Eul seinen Nachfolger Ludger Heßeler (51) durch die Aushändigung der Ernennungsurkunde, vereidigte ihn und führte ihn in das Amt ein. Ludger Heßeler dankte Alois Eul und versicherte, sich mit aller Kraft für die positive Weiterentwicklung der Gemeinde Pleckhausen einzusetzen. Ludger Heßeler lebt seit 18 Jahren mit seiner Familie in Pleckhausen und ist aktives Mitglied der Feuerwehr. Seit zehn Jahren gehört er dem Ortsgemeinderat an und war auch Beigeordneter. Ludger Heßeler will die angestoßenen Projekte der Gemeinde fortführen und die Dorfgemeinschaft zwischen Jung und Alt unter Einbeziehung der Vereine fördern. Schließlich möchte er Pleckhausen als „Wohlfühlgemeinde“ weiterentwickeln.

Weitere Tagesordnungspunkte waren die Wahl der Beigeordneten. Michaela Mohr wurde einstimmig zur Ersten Beigeordneten und Manfred Weißenfels zum weiteren Beigeordneten gewählt. Außerdem wurde die Herstellung der Plateaus in den Zufahrten „Güllesheimer Weg“ und „Zum Seifen“ (Kosten: 9.629,54 Euro) beschlossen. Der Bauausschuss soll sich mit der Ausgestaltung des Plateaus auf dem Stichweg Dorfgemeinschaftshaus sowie mit dem geschotterten Wirtschaftsweg, Richtung Waldweg, beschäftigen. Fotos: Ortsgemeinde Pleckhausen