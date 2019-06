Veröffentlicht am 23. Juni 2019 von wwa

BETZDORF – Digitalisierung des öffentlichen Raums mit Prof. Dr. Kai Marcus Thäsler – Warum denn digitalisieren, funktioniert doch! – Junge Unternehmer und Studierende kamen in die Viktoriastraße nach Betzdorf. Das WW-Lab und die IHK-Regionalgeschäftsstelle Altenkirchen luden zum zukunftsorientierten Themenabend „Digital Out-of-Home“ mit Prof. Dr. Kai Marcus Thäsler ein. Mit Digital Out-of-Home bezeichnet man die klassische Außenwerbung im öffentlichen Raum, die durch digitale Technologien unterstützt wird. Somit können Werbetreibende ihren Adressatenkreis gezielt durch den Tag folgen.

Neben dem zukunftsorientierten Themenabend, war auch der Gastreferent kein Unbekannter der Branche: Prof. Dr. Kai Marcus Thäsler ist Geschäftsführer der Posterscope Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg. Bevor Kai Marcus Thäsler das Ruder der Posterscope Deutschland übernahm, leitete er die Geschicke der Ströer Digital Media und in der vorherigen beruflichen Laufbahn war er verantwortlich als Chefredakteur des Nachrichtensenders n-tv.

Mit demografischen Daten und Bewegungsmustern lassen sich Mobilitätsverhalten und Einkaufsverhalten simulieren. Digital Out-of-Home kann mit den Adressaten im öffentlichen Raum und in Echtzeit kommunizieren. Die Buchung digitaler Außenwerbeflächen wird eng mit Echtzeitdaten über Bewegungsmuster von Adressaten gekoppelt. Damit erreicht die Anbieterseite eine viel höhere Flexibilität in der Ansteuerung der einzelnen Außenwerbeflächen. Bei all dem kommt es vor allem auf den kreativen Ansatz und auf den Inhalt an, damit der Adressat für Interaktionen bereit ist. Nach packendem Vortrag diskutierten die Gäste des Abends und der Referent in einer lockeren Atmosphäre munter weiter. Die Veranstaltung hat den Nerv der Zeit getroffen, ganz nach dem Motto: Warum denn digitalisieren, funktioniert doch!