Veröffentlicht am 24. Juni 2019 von wwa

NEUWIED – Stadtrat und Bürger zu ökumenischem Gottesdienst eingeladen – Am Donnerstag, 27. Juni, startet der Neuwieder Stadtrat mit seiner konstituierenden Sitzung um 17.30 Uhr in der Stadthalle Heimathaus in die neue Wahlperiode. Vor Beginn der politischen Arbeit sind die Ratsmitglieder ebenso wie die Bürgerinnen und Bürger um 16:00 Uhr in der Kirche St. Matthias zu einem ökumenischen Gottesdienst eingeladen.