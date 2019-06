Veröffentlicht am 23. Juni 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN- KRAPKOWICE – LandFrauenverband Frischer Wind e.V. über Pfingsten zu Gast bei Schlesischen Landfrauen in Polen – Anlässlich des 25jährigen Bestehen des Vereines Schlesischer LandFrauen wurden die LandFrauen des LFV Frischer Wind e.V. sehr herzlich in Krapkowice empfangen. Die Unterbringung erfolgte bei außerordentlich freundlichen, schlesischen Gastfamilien, die keine Mühen für das Wohlbefinden ihrer Gäste gescheut hatten. Am Nachmittag besuchten die Landfrauen eine polnische Künstlerin zu Hause in ihrem Atelier. Bei einer wunderschön gedeckten Kaffeetafel, ausgestattet mit ihrem selbst bemalten Porzellan, durften sie schlesischen Kuchen genießen.

Am Pfingstsamstag wurde das Jubiläum bei strahlendem Sonnenschein mit einem festlichen Gottesdienst in Walzen gefeiert. Im Anschluss überbrachten zahlreiche Gratulanten im Kulturhaus ihre Glückwünsche an die Landfrauen aus Krapkowice. Danach wurden alle Gäste im Zelt zu einem schlesischen Mittagessen eingeladen. Der Nachmittag wurde mit Auftritten örtlicher Künstlergruppen festlich gestaltet.

Pfingstsonntag stand der Besuch eines Garten- und Künstlermarktes in Prudnik, früher Neustadt, Oberschlesien, an der tschechischen Grenze, auf dem Programm. Hier hatten die Landfrauen genügend Zeit, um in der Halle und im Außengelände Blumen und typische Handwerksarbeiten anzuschauen und zu kaufen. Die Stunden vergingen wie im Flug, denn Kultur, Handwerk, Leckereien, Sehenswürdigkeiten und sehr nette und freundschaftliche, schlesische Gastgeberinnen beeindruckten nachhaltig. Schlesien und seine Gastfreundschaft sind definitiv eine Reise wert. (niho) Fotos: LF Frischer Wind