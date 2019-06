Veröffentlicht am 21. Juni 2019 von wwa

FLAMMERSFELD – Ferienspaßaktionswochen in der Verbandsgemeinde Flammersfeld 2019 vom 1. bis 12. Juli – Mit Beginn der Ferien startet auch in der Verbandsgemeinde Flammersfeld der zweiwöchige Ferienspaß. Jede Woche von Montag bis Freitag. Auf dem Plan in der ersten Woche stehen zwei Tage Workshop Fotokurs, ein Tag bei der Feuerwehr Flammersfeld und gleich gegenüber treffen sich Kinder zum Minigolf und Boule-Spiele. Die Freunde der schnellen Fortbewegung nehmen am Inlinerkurs in Horhausen an der Grundschule teil. Dass das Glück auf dem Rücken der Pferde liegt erfahren die Kinder bei Mona’s Pferden in Niederölfen und letztlich trifft sich am Nachmittag noch einmal eine Kindergruppe zum Minigolf und Boule in Flammersfeld.

Dienstag, 02. Juli beinhaltet einen Kinobesuch in Neitersen und der Mittwoch einen Besuch des Erlebnisfreizeitparks „Piratenland-Neuwied“. Der Donnerstag beginnt wieder mit einem Fotokurs. Die Feuerwehr Oberlahr bekommt Besuch einer Gruppe und zeigt ihr alles zum Feuerwehrwesen. Die dritte Gruppe beschäftigt sich mit Spielen bei den Pfadfindern am Pfarrheim, in der Kirchstraße, in Oberlahr. Ins Mittelalter geht es für die Kinder beim Rittertag in Burglahr. Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen sagt ein Sprichwort. So treffen sich Jungen und Mädchen zum Kochspaß in Horhausen in der Küche der IGS. Am Nachmittag trifft sich dort die zweite Gruppe unter dem Motto: „Kinder lernen Kochen“. Die erste Woche wird am Freitag mit der Abschlussveranstaltung in Güllesheim in der Raiffeisenhalle bei Spiel und Spaß abgerundet.

Die Zweite Ferienspaßwoche beginnt wieder mit einem Fotokurs im und am Dorfgemeinschaftshaus „Waldpavillon“, in Rott. Dort trifft sich auch die zweite Gruppe zur Aktion „Energie-Detektive in Aktion“. Die dritte Gruppe trifft sich in Niederölfen und erlebt einen Tag bei Mona’s Pferden. Gruppe vier erforscht das Leben im Bach in der Nähe von Flammersfeld. Die sportlichen Kinder sehen sich beim Tennis in Flammersfeld in Aktion. Zum Abschluss des Tages erlebt die sechste Gruppe „kreative Waldabenteuer“. Am Dienstag wird der Kletterwald in Bad Marienberg besucht. Der Mittwoch beginnt wieder mit einem Fotokurs im und am Dorfgemeinschaftshaus „Waldpavillon“, in Rott. Dort treten zur gleichen Zeit auch die Energie-Detektive in Aktion. In Pleckhausen erlebt die dritte Gruppe einen Zauberworkshop im Dorfgemeinschaftshaus, im Jugendraum. Gruppe vier gestaltet sich selbst Schmuck beim Workshop „Edelsteinschmuck“ in Orfgen in der Geschenke Galerie. Am Nachmittag wird im Dorfgemeinschaftshaus Pleckhausen noch einmal kräftig gezaubert und in Rott am Waldpavillon geht’s es noch einmal auf Entdeckertour.

Wandern auf dem Naturerlebnispfad Dürrholz seht am vorletzten Tag auf dem Programm bevor es am Freitag, 12. Juli 2019, zur Abschlussveranstaltung in Pleckhausen ins Dorfgemeinschaftshaus geht.

Die Verbandsgemeinde bedankt sich bei den mitwirkenden Vereinen, Verbänden, Unternehmen und Dienststellen, der DPSG Schürdt/Oberlahr, dem Natur- und Umweltschutzverein Mehrbachtal, Oberlahr, dem Tennisclub „Rot/Weiß“, Flammersfeld, den Landfrauen Flammersfeld, der Freiwilligen Feuerwehr Oberlahr und Freiwilligen Feuerwehr Flammersfeld, dem Natürlich Theater Sandra Kluge, Hemmelzen, den “DIE UDINIS”, den Erlebnisevents Lumma, Bendorf-Sayn, Jojo-Tours, Jünkerath, der Geschenke Galerie, Orfgen, Renate Wachow, Schürdt, dem Kreisjugendamt Altenkirchen, dem Naturpark Rhein-Westerwald (Irmgard Schröer), der Bad Honnef AG (Maria-Elisabeth Loevenich), der Minigolfanlage Flammersfeld, Hans-Gerd Dewitz, sowie die Westerwaldbank eG in Flammersfeld und Horhausen sowie allen privaten Helfern, die diese Veranstaltung durch ihren großen, persönlichen und zeitlichen Einsatz unterstützen und die zahlreichen Programmpunkte ermöglichen, mitgestalten und durchführen. In der Fotogalerie sind Fotos vom Fereinspaß von 1994, vor 25 Jahren, zu sehen. (wwa) Fotos: wwa