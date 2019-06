Veröffentlicht am 27. Juni 2019 von wwa

NEUWIED – Umleitung: Erdarbeiten am Radweg durchs Engerser Feld – Im Juli geht`s los: Mit Beginn des Monats starten die Erdarbeiten zum Ausbau des kombinierten Rad- und Gehwegs entlang des Neuwieder Rheinufers im Engerser Feld. Die Aufsichtsbehörde hatte diesen Zeitpunkt festgelegt mit Rücksicht auf die Belange des Natur- und Vogelschutzgebietes, das von den Arbeiten betroffen ist. Aus diesem Grund soll die Maßnahme auch bis Ende Oktober abgeschlossen werden. Für den Rad- und Fußgängerverkehr in beiden Richtungen bedeutet dies, die ausgeschilderte Umleitungsstrecke, die von Engers aus gesehen über den Schimmelsberger Weg, vorbei am Kann- und Silbersee zur Straße „Im Langendorfer Feld“ verläuft, zu nehmen.