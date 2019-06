Veröffentlicht am 22. Juni 2019 von wwa

NEUSTADT-Wied – Radfahrer die Vorfahrt genommen – Am Donnerstag, 20. Juni 2019 befuhr ein Autofahrer, um 11:30 Uhr, die L255 aus Richtung Oberhoppen kommend in Richtung Niederhoppen. In Höhe des Aussiedlerhofes wollte er nach links auf die K 78 abbiegen, übersah aber den entgegenkommenden und bevorrechtigten 36jährigen Radfahrer. Der wurde durch den Zusammenstoß von seinem Rennrad auf die Motorhaube des Pkw´s geschleudert. Der Radfahrer musste mit Schürfwunden und Prellungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Quelle: Polizei