HORHAUSEN – Randalierer wüten auf einer Baustelle

Veröffentlicht am 22. Juni 2019 von wwa

HORHAUSEN – Unbekannte beschädigten an einer Baustelle in Horhausen einen Bagger und warfen Schilder um – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 19. auf 20. Juni 2019, wurde an einer Baustelle in der Rheinstraße ein Bagger beschädigt und Baustellenschilder, sowie ein Dixi-Klo umgeworfen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei