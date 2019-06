Veröffentlicht am 22. Juni 2019 von wwa

ASBACH – 25jähriger Autofahrer wird verdächtigt unter Alkoholeinfluss Unfallflucht begangen zu haben – Am Donnerstag, dem 20. Juni 2019, wurde gegen 01:00 Uhr von der Polizei ein 25jähriger Autofahrer angetroffen, der verdächtigt wird, unter Einfluss von 1,45 Promille ein Fahrzeug geführt zu haben. Das Fahrzeug stand an einem Feldweg unterhalb der Etscheider Straße mit frischen Unfallschäden. Es ist möglich, dass er kurz zuvor einen Unfall mit dem Pkw verursacht hat. Zeugen, oder mögliche Geschädigte, werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei