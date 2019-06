Veröffentlicht am 21. Juni 2019 von wwa

BETZDORF – Verkehrskontrollen zum Thema Ablenkung im Straßenverkehr – Das Thema Ablenkung im Straßenverkehr ist nach wie vor im Fokus der Verkehrssicherheitsarbeit der Polizeiinspektion Betzdorf. Gezielt kontrolliert wurde das Verbot ein Mobiltelefon während der Fahrt aufzunehmen oder zu halten. In einer kurzen Kontrollzeit wurde eine erhebliche Anzahl von Verstößen gegen die Pflichten aus § 23 StVO festgestellt. Eine aktive Teilnahme am Straßenverkehr, ob als Kraftfahrer, Fahrradfahrer oder Fußgänger, erfordert jederzeit die volle Konzentration auf das Verkehrsgeschehen. Eine kurze Unaufmerksamkeit kann unter Umständen nicht nur zu gefährlichen Verkehrssituationen oder riskanten Fahrmanövern, sondern auch zu schlimmen Unfällen führen.

Die Polizeiinspektion Betzdorf kontrollierte am Mittwoch, 19. Juni 2019 in Mudersbach, Kölner Straße und in Kirchen, Jungenthaler Straße. In einer Zeit von insgesamt nur drei Stunden wurden 23 Pkw-Fahrer auffällig, die ein Mobiltelefon in der Hand gehalten hatten. Gegen jeden wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Verkehrssünder müssen mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro zuzüglich Verwaltungsgebühren rechnen. Zu den hohen Kosten kommt ein Punkt in Flensburg. Die Polizei in Betzdorf wird das Thema weiterhin im Auge haben. Mit Kontrollen muss jederzeit gerechnet werden. Quelle: Polizei