Veröffentlicht am 21. Juni 2019 von wwa

WISSEN – Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr – Am Dienstag, 18. Juni 2019, gegen 17:10 Uhr, befuhr eine 51jährige Fahrzeugführerin mit ihrem schwarzen VW Golf die L 278 aus Richtung Morsbach kommend in Richtung Wissen. In Höhe der Gemarkung Wisserhof kam ihr ein weißer Pkw entgegen. Aus diesem Fahrzeug warf der Fahrzeugführer einen unbekannten Gegenstand aus dem Fenster. Der landete auf dem VW Golf, schlug in die Windschutzscheibe ein, verursachte ein Loch und einen Riss in der Scheibe. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden. Quelle: Polizei