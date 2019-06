Veröffentlicht am 21. Juni 2019 von wwa

HÖVELS-SIEGENTHAL – Diebstahl eines Basaltsteins – Unbekannte Täter entwendeten am Donnerstag, 20. Juni 2019, in der Zeit von 00:30 bis 02:30 Uhr, einen frisch einbetonierten, circa 30 bis 40 Kilo schweren und 60 Zentimeter hohen Basaltstein, der eine Grundstücksecke markierte. Hinweise werden an die Polizeiwache Wissen erbeten. Quelle: Polizei