Veröffentlicht am 20. Juni 2019 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Dachstuhlbrand nach Blitzschlag in Bad Hönningen – Nach Mitteilung des Dachstuhlbrandes an einem freistehenden Einfamilienhaus in der Sprudelstraße in Bad Hönningen, wurde die Einsatzörtlichkeit durch starke Kräfte der Feuerwehren Bad Hönningen und Rheinbrohl, sowie Rettungskräften, Notarzt und einer Streife der Polizeiinspektion Linz angefahren. Vor Ort wurde lediglich eine kleinere Rauchentwicklung am Dach festgestellt.

Durch Nachbarn wurde in Erfahrung gebracht, dass die Hausbewohner, eine vierköpfige Familie, derzeit im Urlaub weilt und sich somit niemand im Haus befindet. Die Familie war jedoch bereits über einen Nachbarn informiert worden und befand sich auf dem Heimweg.

Vor Ort wurde durch die Befragung von Anwohnern auch der Verdacht eines Blitzschlages als Ursache erhärtet. Nachdem sich die eingesetzten Feuerwehrkräfte Zugang zum Haus verschafft hatten, wurde ein Dachstuhlbrand festgestellt, der zügig abgelöscht wurde. Problematischer stellten sich in der Folge immer wieder auflodernde Glutnester dar. Daher mussten unter Zuhilfenahme der Drehleiter die Dachschindeln Schritt für Schritt entfernt werden, um die Glutnester abzulöschen. Gegen 18:00 Uhr teilte die Feuerwehr mit, dass die Maßnahmen beendet würden. Die eingesetzten Wehren waren mit 30 Einsatzkräften vor Ort. Auch der Bereitschaftsdienst des örtlichen Energieversorgers war zeitweise vor Ort, da der Strom im Brandobjekt abgeschaltet werden musste. Eine genaue Schadenssumme konnte auch nach Beendigung des Einsatzes nicht benannt werden. Das Haus ist jedoch fürs Erste nicht bewohnbar. Quelle: Polizei