Veröffentlicht am 20. Juni 2019 von wwa

Altenkirchen – Erstes Offenes Freundschaftsangeln der „Neuzeit“ des ASV Altenkirchen ein großer Erfolg – Vor wenigen Tagen wurde die neue Weiheranlage im Wiesenthal erst neu eröffnet und schon fand unter großer Beteiligung der Angler aus dem weiten Umfeld des ASV Altenkirchen das erste offene Freundschaftsangeln 2019, in der „Neuzeit“, bei optimalem Angelwetter statt. 66 Angler aus 12 Vereinen hatten sich in morgendlicher Frühe in Altenkirchen eingefunden ihre Platznummern gezogen und über vier Stunden ihre Angelruten ausgeworfen. Nachdem ihnen zum Start des Wettbewerbs Vorsitzender Karlheinz Fels „Petrie Heil“ gewünscht hatte, schoss er Punkt 12:00 Uhr den Wettbewerb ab. Es wurde gezählt und gewogen, der erfolgreichste Angler und die Platzierten ermittelt. Die drei Erstplatzierten nahmen aus den Händen von Fels ihre Preis und Pokale entgegen. Sieger wurde vom ASV Hahn am See (ASV Mammelzen) Rainer Heubricht. Platz zwei und drei belegten vom ASV Altenkirchen Wolfgang Beutgen und vom ASV Gießen Franz-Ludwig Fähler. Die Plätze vier und Fünf gingen an Karl-Heinz Schuster vom ASV Gießen und Hans Werner Bork vom ASV Imhausen. (wwa) Fotos: Renate Wachow – Weitere Fotos finden sich in der Fotogalerie