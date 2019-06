Veröffentlicht am 22. Juni 2019 von wwa

WISSEN – 40 Jahre Zeltlager in der VG Wissen – Seit genau 40 Jahren veranstaltet eine Gruppe, deren Mitglieder hauptsächlich aus dem Raum Morsbach stammen, ein Zeltlager. Angefangen hat man am Elkenrother Weiher, seit 1992 campieren die Leute an der Sieg im Außenbereich der Verbandsgemeinde Wissen. „Wir fühlen uns hier sehr wohl und möchten uns auf diesem Wege bei allen bedanken, die den dreitägigen Aufenthalt möglich machen“, so einer der Campingfreunde. Im einzelnen sind dies die Fürstliche Verwaltung, die zuständige Ortsgemeinde sowie die Verbandsgemeinde und der Kreis. Ein besonderer Dank gilt dem TuS, der freundlicherweise auch diesmal das Benutzen des Sportlerheims zur Wasserversorgung usw. erlaubt hat.

Mit von der fröhlichen Partie waren in diesem Jahr gut 30 Camper im Alter ab vier Jahren und einige Hunde. Längst haben jüngere Leute das Organisieren übernommen; der Generationenwechsel ist problemlos verlaufen. Eine Dame ist von Beginn an dabei. Zum Jubiläum übergab man ihr ein kleines Präsent. Die Camper haben einen hervorragenden Ruf. Beim Verlassen des Platzes bleibt auch nicht der kleinste Hinweis auf die drei Tage zwanglosen Zeltens zurück. So spricht alles dafür, dass sich die Gruppe auch im kommenden Jahr wieder hier blicken lassen kann.