Veröffentlicht am 21. Juni 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kleidertausch-Party für Frauen – Sommer, Sonne, neues Outfit: Die Greenpeace Gruppe Westerwald lädt zu einer exklusiven, nachhaltigen Kleidertausch-Party für Frauen „Summer Edition Vol.2“ am Montag, 24. Juni, im Martin-Luther-Saal der Christuskirche Altenkirchen ein. Von 18 bis 21 Uhr kann jede Besucherin nach Herzenslust stöbern und einen unterhaltsamen Abend in der Damenrunde verbringen. Dazu werden leckere Häppchen und Getränke gereicht. „Kleidertauschpartys sind eine Antwort auf den ungebremsten Modekonsum. Sie befriedigen unsere Lust auf Neues, ohne die Gewässer zu vergiften oder gewaltige Müllberge zu produzieren“, betont Greenpeace Deutschland. „Die Kleiderbranche läuft auf Hochtouren und vergiftet damit zunehmend die Gewässer: In China, dem Land mit der größten Textilproduktion, sind etwa zwei Drittel der Gewässer bereits mit umwelt- und gesundheitsschädlichen Chemikalien kontaminiert, vor allem aus der Textilindustrie.“ Mit diversen Veranstaltungen will Greenpeace die Alternativen populärer machen: gebraucht statt neu kaufen, reparieren statt wegwerfen, zertifizierte Mode statt billiger Massenware.

Und so funktioniert es: Einfach bis zu sieben fehler- und fleckenfreie, gut erhaltene Kleidungsstücke mitbringen und dafür neue Trendteile aussuchen. Auch Schmuck, Tücher, Taschen und Schuhe können getauscht werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Infos auf Facebook und Twitter bei Greenpeace Westerwald sowie bei der Gruppenkoordinatorin Maria Weller unter 0151 548 10 838.