Veröffentlicht am 20. Juni 2019 von wwa

KIRCHEN-HACHENBURG – Bambini der Feuerwehr Kirchen im Landschaftsmuseum Hachenburg – Die Feuerfüchse der Freiwilligen Feuerwehr Kirchen besuchten das Landschaftsmuseum in Hachenburg. Dort gab es ein Mitmachprogramm von „Wasser marsch!“ bis „Feuer aus!“ Themen waren die Entstehung von Feuer, die Gefahren, der Nutzen für die Menschen und die Brandbekämpfung. In einer spannenden Zeitreise lernten die Feuerfüchse einiges über die Ausrüstung der Feuerwehr von früher: Zum Beispiel, aus welchem Material die Schläuche gefertigt wurden und wie aus Holz Wasserleitungen gemacht wurden.

Unterwegs durch die Fachwerkhäuser sammelten die Bambinis historische Feuerwehrkappen und Arbeitsmaterialien zur Brandbekämpfung. Ausgestattet mit Handpumpe, Eimern, Feuerpatschen und Jacken ging es im Anschluss zum Brandhäuschen, um das Feuer zu löschen. Die Feuerfüchse teilten sich auf: Die einen bildeten eine Eimerkette, um die Handpumpe schnell zu befüllen, die anderen übernahm die Brandbekämpfung mit den Feuerpatschen.

Zum Abschluss durfte sich im Landschaftsmuseum jeder Feuerfuchs zum Andenken einen kleinen Löscheimer aus Leder in Form eines Schlüsselanhängers basteln. Zurück am Feuerwehrhaus wurde sich noch mit Grillwurst und Stockbrot gestärkt. Am Ende sind sich alle einig: „Feuer aus“ bedeutete früher noch viel mehr Gefahr und Mühe als heute. (jahä) Fotos: FFW Kirchen